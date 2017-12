Villingen-Schwenningen Die Region bleibt eine Vorzeigeregion

Derzeit seien, so Teufel, 220 Jugendliche in dieser Dualen Ausbildungsvorbereitung. In den Bereichen Maschinen- und Anlagenführer, in Hotel- und Gastronomie sowie im KfZ-Bereich seien die Flüchtlinge in Ausbildung. IHK-Präsident Dieter Teufel betonte, dass aus Sicht der Wirtschaft oftmals die Falschen abgeschoben würden, nämlich diejenigen, die eine Ausbildung abgeschlossen, die Sprache gelernt und sich integriert hätten. Das sei eine politische Frage, bei der die Arbeitgeber ein Mitspracherecht haben wollten.

Ungefähr 200 Lehrverträge mit Geflüchteten wurden im Bereich der Handwerkskammer Konstanz abgeschlossen, 44 mit Afghanen, 40 mit Jugendlichen aus Gambia und mit Asylbewerbern aus Syrien In der Praxis hätten diese Jugendlichen wenig Probleme, mit der Sprache allerdings schon, erklärte Präsident Gotthard Reiner. "Die Fachkräfteproblematik können sie allerdings nicht lösen."

1800 Lehrverträge in über 100 Handwerksberufen waren es insgesamt im Bezirk der Handwerkskammer Konstanz, die in diesem Ausbildungsjahr abgeschlossen wurden. Die Qualität stehe im Vordergrund. "Noch besser werden ist unser Leitthema", so der Präsident.

Die Handwerkskammer habe, so Präsident Gotthard Reiner, mit dem neuen Zertifikat "Voraus" für vorbildliche Ausbildung eine Möglichkeit der Bewertung der Ausbildungsbetriebe geschaffen. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Auszubildenden die Betriebe teilweise wesentlich besser bewerteten als die Betriebe sich selbst. "Wir sind hocherfreut über die positiven Zahlen", erklärte Hans-Peter Menger vom DGB und betonte die gute Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit.