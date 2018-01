Villingen-Schwenningen Die Polizei ist sehr gefragt

Erweiterungen in Biberach und Lahr

Zeitgleich sollen die bisherigen Standorte in Biberach und Lahr um jeweils 150 Plätze erweitert werden. Alle Standorte zusammen bieten rund 2000 Ausbildungsplätze für den mittleren Dienst. Am Campus in Villingen-Schwenningen studieren derzeit rund 1000 Polizeibeamte. In Bruchsal werden ebenfalls Beamte für den mittleren Dienst ausgebildet. "Diesen Standort teilen wir uns mit dem Polizeipräsidium Einsatz", erläutert Schatz. In Böblingen befindet sich ein Fortbildungszen­trum für die gesamte Polizei des Landes.

Der Ausbau aller Standorte wird vom Rektor der Polizeihochschule in VS und seinem Team gemanagt. "Der Stellenwert des Polizeibeamten in der Gesellschaft ist ungebrochen hoch", stellt Schatz fest. Und die Einstiegsbesoldung mit A 9 nach dem Studium sei nicht schlecht.