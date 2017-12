Villingen-Schwenningen Die Paldauer-Welle rollt durch die Tonhalle

Dass ihnen 26 Konzerte allein im Dezember in den Knochen steckten, war zu keinem Zeitpunkt spürbar – und auch dafür lieben ihre Fans die Paldauer. "Wir haben unser Programm nicht geändert, stellt euch einfach vor, morgen wäre Heiliger Abend", riet Bandleader und Drummer Franz Griesbacher gleich zu Beginn. Für die gut 700 Zuhörer hatten die smarten und ganz in Weiß gekleideten Österreicher dann nicht nur internationale Lieder aus der schönsten Zeit des Jahres – "Little Drummer Boy", "Fröhliche Weihnacht" oder "Stille Nacht" – inklusive tanzendem Schneemann, sondern auch Kostproben aus ihrem neuen Album "Still". Darin enthalten sind die schönsten der 500 eigenen "Glücksmelodien", die die Paldauer in 50 Jahren geschrieben und komponiert haben – im nächsten Jahr feiern sie ihr Bühnenjubiläum. Didi, Harry, Tony, Renato, Erwin und Franz rissen ihr Publikum mit Kostproben daraus - "Ich lieb’ dich immer noch", "Tanz mit mir" und "Hinterm Horizont" – von den Stühlen und provozierten immer wieder die "Paldauer-Welle".

Ihr sympathisches und unaufgeregtes Auftreten scheint das Erfolgsgeheimnis der Paldauer zu sein, denn sie ließen auch an diesem Abend die Herzen ihrer Zuhörer wieder schmelzen und heimliche Seufzer deren Brust verlassen. Nicht nur musikalisch: Bandleader und Moderator Franz überzeugte mit dem Bekenntnis, dass Respekt gegenüber ihren Fans für die Paldauer stets an erster Stelle stehe. Er verlas einen modernen Brief, wie ihn Noah wohl heute angesichts einer anscheinend aus den Fugen geratenen Gesellschaft an Gott schreiben würde, und stellte die seit Jahrzehnten erfolgreiche Karriere der Paldauer anhand eines verblüffenden Tangram-Puzzles dar. Der Bandgründer mit den schwarzen Locken gab den Seelsorger, Lebensberater und Philosophen in einer Person.

Musikalisch sind die "Paldauer" ohnehin eine Klasse für sich. Von den Tenören par excellence Didi Ganshofer und Frauenschwarm Renato Wohllaib, auch mit Gitarre und am Klavier spitze, über Harry Muster mit seiner "goldenen Trompete", Saxophonist Erwin Pfunder bis zum instrumentalen Multitalent Tony Hofer – ergänzt von Drummer Franz Griesbacher bot das Sextett in drei Stunden Konzert alles, was das Fanherz begehrt. Kein Halten mehr gab es beim Gospel-Medley, für das sich vier der sechs Paldauer eine schwarze Strumpfmaske über das Gesicht gezogen hatten. Das optische und akustische Kaleidoskop des Abends riss das Publikum am Ende zu stehendem Applaus von den Stühlen und ließ so manchen die Hoffnung formulieren: "Hoffentlich dauert es nicht wieder so lange, bis die Paldauer wiederkommen".