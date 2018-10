Villingen-Schwenningen Die Ortschaften wählen pro Roth

Zum Beispiel in Herzogenweiler. Der kleinste Ortsteil von VS wählt gegen den Trend und Marina Kloiber-Jung mit 29,4 Prozent auf Platz zwei. Das ist prozentual gesehen ihr bestes Ergebnis, freilich sind es in Zahlen nur 25 Stimmen. Circa 200 Menschen sind in Herzogenweiler zu Hause, wahlberechtigt waren 147. Jürgen Roth kommt dort auf 48,2 Prozent (41 Stimmen), Jörg Röber auf 18,8 (16 Stimmen). Gaetano Cristilli bekommt immerhin zwei Stimmen (2,4 Prozent), Fridi Miller nur eine (1,2), und Cem Yazici geht leer aus.

In Mühlhausen ist die Sache für die 267 Wähler – 619 hätten ihr Kreuz machen dürfen – klar: Auf den starken Roth (162 Stimmen, 60,7 Prozent) folgt Röber mit 26,2 Prozent (70 Stimmen). Kloiber-Jung landet mit 9,7 Prozent (26) auf Platz drei, der Rest ist abgeschlagen. So erzielt Cristilli in Mühlhausen sogar sein prozentual schlechtestes Ergebnis mit 0,4 – übrigens genau wie in einem der beiden Obereschacher Wahlbezirke. In Mühlhausen gab es, genau wie in Herzogenweiler, keine ungültigen Stimmen.

Weigheim ist sich ähnlich einig im Ergebnis: 271 Stimmen entfallen auf Jürgen Roth (71,7 Prozent), das ist sein prozentual bester Wert überhaupt. Auf 61 Stimmen kommt Jörg Röber. Dies entspricht 16,1 Prozent – so niedrig wie nirgends sonst. Marina Kloiber-Jung erhält 35 Stimmen (9,3).