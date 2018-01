Villingen-Schwenningen Die Neckarhalle darf leuchten

VS-Schwenningen. Man hat es sich so einfach vorgestellt: Eine pfiffige Idee für die Kunst am Bau, viele Firmen der entsprechenden Branche vor Ort, da sollte sich ein entsprechender Sponsor als Spender für die Fassadenbeleuchtung der Schwenninger Stadtteilhalle doch finden lassen... Denkste! Zunächst fand sich kaum einer und bis zur gestrigen Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses waren es dann lediglich wenige Spender, die insagesamt 15 000 Euro in das Kunstobjekt investieren wollen.

Nun war guter Rat tatsächlich teuer. 50 000 Euro soll die Gesamtmaßnahme kosten, abzüglich der 15 000 zugesagten Spenden-Euro blieben für die Stadt also – so der Gemeinderat das auch will – 35 000 Euro außerplanmäßige Ausgabe.

Schwenninger Orange lieferte seinerzeit Anlass für Hohn und Spott