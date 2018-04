Villingen-Schwenningen Die Maronen sollen das Kreisgebiet erobern

Schwarzwald-Baar-Kreis. Den Tag des Baumes nutzten am Mittwoch Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Fielmann AG und des Landkreises, um mit einer Pflanzaktion erneut die Bedeutung der Gehölze hervorzuheben. "50 Prozent unserer Fläche im Schwarzwald-Baar-Kreis sind Wälder – wir wollen deshalb den Fokus auf die Funktion der Bäume und Wälder legen", erklärt hierzu Landrat Sven Hinterseh. Auch der Schonacher Bürgermeister Jörg Frey als Vorsitzender des Kreisverbands der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ist von der Aktion angetan: "Ein Baum bedeutet immer auch ein Stück Leben."

Im Mittelpunkt stand dieses Mal die Edelkastanie, auch Esskastanie genannt. "Die gehört eigentlich nicht in den Landkreis, aber wir blicken bereits jetzt in die Zukunft", erklärt Reinhold Mayer Dezernent Ländlicher Raum beim Landratsamt Schwarzwald-Baar. Denn angesichts des Klimawandels könne es durchaus sein, dass dem Baum – der eigentlich vor allem in Weinanbaugebieten zu finden ist – auch in der hiesigen Region irgendwann eine größere Bedeutung beigemessen wird. Ziel sei es auch, mit der ökologisch wertvollen Baumart das Landschafsbild zu bereichern.

Ausgesucht hatte man sich für die Pflanzaktion eine Grünfläche des Landkreises an der Kreisstraße zwischen Obereschach und Schabenhausen. Sie ist laut SDW Teil des Konzepts des Straßenbauamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises, die biologische Vielfalt der Straßen mit begleitenden Grünflächen aufzuwerten. Im Zuge der Pflanzaktion hatte die Straßenmeisterei Villingen unter der Leitung von Straßenmeister Peter Wehrle für einen perfekten, teilweise humusartigen Untergrund der Bäume gesorgt.