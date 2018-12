Villingen-Schwenningen Die letzte Ruhe unter einem Baum finden

Die Entwicklungen in Zahlen stellt Maria Storz dar, Leiterin der Abteilung Friedhöfe im Grünflächen- und Umweltamt in VS. Auf den zwölf Friedhöfen der Stadt Villingen-Schwenningen finden jährlich insgesamt etwa 1000 Bestattungen statt; davon inzwischen 75 Prozent als Urnenbeisetzungen. Im Vergleich dazu: 2006 wurden rund 65 Prozent der Verstorbenen als Urnen beigesetzt. Auf den Friedhöfen in Villingen und Schwenningen werden 20 verschiedene Grabarten angeboten, für Sargbestattungen vom Erd-Einzelgrab über Erd-Vorsorgegräber, über verschiedene Möglichkeiten der Erd-Familiengräber bis zu Urnengrab-Varianten. Diese Grabarten, so Storz, werden ständig weiterentwickelt und auch unter Berücksichtigung der Wünsche der Angehörigen angepasst.

"Pflegearm" soll es sein

Der doppelstädtische Trend zur Urnenbestattung steht in Zusammenhang mit einem anderen: "Die Nachfrage nach pflegearmen Grabarten oder Grabarten mit Komplett-Pflege ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, da sie dem verstärkten Wunsch der Angehörigen entsprechen, sich nicht selbst um die Grabpflege kümmern zu müssen oder auch zu können", beobachtet Storz. Die Angehörigen selbst werden immer älter und durch die Mobilität in der Gesellschaft wohnen diese immer seltener direkt vor Ort.