Villingen-Schwenningen Die Kunst der Rede ist harte Arbeit

Schwarzwald-Baar-Kreis. Beim After-Work Seminar des Schwarzwälder Boten im Druckzentrum Südwest sprach der Kommunikationsexperte am Dienstagabend vor rund 70 Gästen über die Kraft der Rhetorik. „Manchmal drehen wir an ein paar kleinen Stellschrauben und die Wirkung verändert sich“, sagt Borbonus und kommt auf die drei Bereiche zu sprechen, die eine gute Rede ausmachen: die persönliche Wirkung, Struktur und rhetorische Höhepunkte. "Wer eine gute Struktur hat, verliert auch den roten Faden nicht", erklärt Borbonus und geht darauf ein, wie man einen Vortrag so gestalten kann, dass er im Gedächtnis bleibt. Doch trotz aller rhetorischen Tricks: "Es kommt auch auf den Inhalt an."

Spitzenpolitiker könnten manchmal so gewandt reden wie sie wollten – wenn der Inhalt nicht stimmt blieben am Ende eben doch nur leere Worte hängen. Nichtsdestotrotz: "Die Stimme ist der Faktor, der am meisten unterschätzt wird", weiß Borbonus. "Mit einer interessanten Stimme können Sie sogar Gesetztestexte zitieren – und die Menschen hängen an Ihren Lippen." Darüber hinaus sei die Pause eines der wichtigsten Stilmittel der Rhetorik, weil sie Spannung aufbaut und zum Nachdenken anregt. Auch René Borbonus will sein Publikum zum Nachdenken bewegen: Er spricht bewusst provokativ und zeigt den Zuhörern immer wieder ihre Schwachstellen auf. "Die Deutschen haben typische Schwierigkeiten bei Präsentationen und Reden", findet der Rhetorik-Trainer, macht aber auch deutlich, was sie daran ändern können. "Die Körpersprache wird häufig unterschätzt" erklärt er und demonstriert, wie wichtig es ist, mit beiden Beinen fest auf der Bühne zu stehen. Natürliche Gesten sollten nicht unterdrückt werden – aber auch nicht absichtlich erzwungen, das wirke schnell unnatürlich. Bei der Wortwahl sei es ebenfalls wichtig, authentisch zu bleiben und nicht zu hochgestochen zu sprechen. "Versuchen Sie nicht, Ihren Dialekt zu unterdrücken – er verleiht Ihnen Identität", rät Borbonus.

Während des dreistündigen Seminars geht der Rhetorik-Trainer auch immer wieder auf die Fragen des Publikums ein: "Wie soll man an all diese Regeln denken, wenn man sowieso schon nervös ist", möchte ein Zuhörer wissen. Darauf hat Borbonus eine, wie er sagt, denkbar einfache Antwort: Spaß haben. "Die Freude an der Rede ist der absolute Nervositätskiller", ist er überzeugt.