Villingen-Schwenningen Die Kommunikation wird menschlich bleiben

Die Handelskonflikte USA-China, sowie USA und Europäische Union haben das vergangene Jahr wirtschaftlich geprägt und zu Unsicherheiten bei den Unternehmen geführt- Es ist zu hoffen, dass die beteiligten Länder und Handelsblöcke von der Eskalation zum Dialog zurückfinden. Vom bisherigen Multilaterismus haben die IHK-Mitgliedsunternehmen stark profitiert und damit auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen beigetragen. Weiterer Protektionismus und Handelskonflikte schaden der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Die IHK Mitgliedsunternehmen stehen vor einer Zeitenwende und vor neuen Herausforderungen: Digitalität und strengere gesetzliche Umweltauflagen zwingen zu einem Umdenken bei der Entwicklung der bisherigen Produkte und verlangen neue Produktlösungen. Die jüngste Brexitentscheidung macht die Sache nicht einfacher.

Inwieweit hat die Digitalisierung Abläufe bei den IHK-Mitgliedsunternehmen verändert? Kommen humanoide Roboter schon zum Einsatz?

Schaut man sich den Status Quo der Mitgliedsunternehmen in Bezug auf die digitale Transformation an, wird klar – die meisten haben die Brisanz der Digitalisierung verstanden. Sie sind sich der Chancen und Risiken der Digitalisierung bewusst. Es besteht aber noch Bedarf im Ausbau der ganzheitlichen Digitalisierungsstrategien oder beispielsweise bei der Schulung der Mitarbeiter im Bereich der IT-Kompetenzen. Sicherlich hat sich durch digitale Prozesse einiges in den alltäglichen Abläufen der Unternehmen verändert. Vor allem in der Administration und Produktion spielt das Thema bereits eine wichtige Rolle. Ein großer Vorteil in unserer Region ist, dass die Kommunikation menschlich bleiben wird, man kennt sich, langjährige Geschäftsbeziehungen werden gepflegt und es herrscht eine große Vertrauensbasis.Automatisierung und Robotik kommt dort zum Einsatz wo es dem Menschen eine Arbeitserleichterung ist, zum Beispiel bei eintönigen oder körperlich sehr anspruchsvollen Handlungsabläufen oder wenn die Tätigkeit für Menschen ein zu hohes Gefahrenpotential für die Gesundheit birgt. Der Einsatz umfangreicher Robotik ist zwar noch nicht derart flächendeckend im Einsatz, aber die Entwicklungen in diesem Bereich sind im Sinne des Menschen sehr positiv.

Wir als IHK beobachten die Entwicklung sehr aufmerksam und informieren unsere Mitgliedsunternehmen frühzeitig über neue Trends und Entwicklungen und zeigen hinsichtlich neuer Geschäftsmodelle Chancen auf. Um dieses Thema noch stärker zu forcieren, wird die IHK in den nächsten Wochen eine Digitalisierungskampagne starten, in der es gerade um den digitalen Wandel sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik in Unternehmen geht.

Werden Effekte der Digitalisierung das Problem Fachkräftemangel verändern, beziehungsweise lösen helfen? Sehen Sie, dass möglicherweise doch weniger Fachkräfte (aber dafür möglicherweise besser ausgebildete) gebraucht werden?

Die Digitalisierung wird den Fachkräftemangel nicht gänzlich kompensieren. Gerade Berufe mit sich oft wiederholenden Tätigkeiten sind nicht sehr beliebt am Arbeitsmarkt – und hier bietet die Digitalisierung durchaus Chancen den Mangel an Fachkräften aufzufangen.

Sicherlich werden die Aufgabenbereiche der Fachkräfte sich verändern und das tägliche Arbeitsumfeld zukünftig ein anderes sein, als in den letzten Jahrzehnten.

Einer Sache müssen wir uns bewusst sein: Digitalisierung bedeutet Veränderung. Viele Geschäftsführer werden mit den Herausforderungen umgehen müssen, Ihre Mitarbeiter bei dem Thema abzuholen, mitzunehmen und ihnen die Berührungsängste zu nehmen.

Ebenso werden die Mitarbeiter zukünftig gefordert sein. Soft skills wie die Bereitschaft zu mehr Flexibilität, Lernwilligkeit und Anpassungsfähigkeit werden in den Vordergrund rücken.

Was dürfen wir dieses Jahr beim IHK-Neujahrstreff erwarten?

Schon jetzt ist die Resonanz auf unseren Neujahrstreff herausragend. Er hat sich ja als die führende Netzwerkveranstaltung hier im Südwesten etabliert. 2000 Gäste haben sich angewmeldet. Mit Frederik G. Pferdt, dem Chief Innovation Evangelist von Google und gebürtigem Wurmlinger haben wir wiederum einen herausragenden Gastredner. Google hat es mit seiner Marke zu einem eigenen Verb gebracht. Das verdankt das Unternehmen auch einem stetigen Fluss an Innovationen. Frederik G. Pferdt sorgt dafür, dass dieser nicht versiegt. Technologische Entwicklungen katapultieren die Welt exponentiell schnell in die Zukunft. Wie diese Zukunft jedoch aussieht, bestimmt jeder Einzelne selbst. Vertrauen in die eigene Kreativität ist gefragt. Er wird Antworten auf Fragen geben, wie Menschen ihr kreatives Potenzial nutzen können, um radikal neue Ideen zu denken und den Mut zu entwickeln, diese in die Realität umzusetzen, um eine gewünschte Zukunft aktiv mitzugestalten. Der Gründer von Googles Kreativlabor "The Garage" gibt in seinem interaktiven Vortrag exklusive Einblicke, wie erfolgreiche "Innovationskulturen" entstehen und funktionieren und welche Fähigkeiten und "Mindsets" für Menschen heute schon relevant werden.

Zeigt die Breitbandoffensive des Kreises Auswirkungen auf die Mitgliedsunternehmen?

Der Bedarf an Glasfaser ist mittlerweile tief in der Region und in allen Unternehmen bekannt. Gemeinsam mit der Hochschule Furtwangen halten wir aktuell die Ausbaumaßnahmen der Landkreise in einer Neuauflage des Breitbandatlas nach. Eine erste Erkenntnis ist, dass die Angebote für Glasfaser-Lösungen noch viel intensiver in Richtung Betriebe transportiert werden müssen. Es wird viel gebaut, es kommt aber noch zu wenig bei den Betrieben an. Dieses Delta ist ein Auftrag an die Kommunen und Anbieter ihre Lösungen zu kommunizieren, es ist aber auch eine Chance für jeden Betrieb, sich aktiv um das beste Angebot zu kümmern.

Wie sind Sie mit den Entwicklungen bei den Verkehrswegen zufrieden?

Der "Schulterschluss beim Lückenschluss" war ein sehr starkes Zeichen pro Infrastruktur. Diesen Zusammenhalt brauchen wir unbedingt und bei allen Verkehrsprojekten in unserer Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Wer einen leistungsfähigen und wirtschaftsstarken Mittelstand möchte, der braucht eben auch ebensolche Straßen, Schienen und Verkehrsnetze. Gerade beim Ausbau der Bahnverbindung Stuttgart-Zürich sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen und auch müssen. Wer von einer Innovationsachse spricht, muss diese eben auch mit Infrastruktur unterlegen. Hier wissen wir um Unterstützung, hier braucht es weiter Engagement. Pro Unternehmen, pro Pendler, pro Gäste und Bürger.

Hat die Region langfristig eine echte Chance, mit Metropolregionen mitzuhalten?

Die Geburtenzahlen unserer Region liegen über dem Landesdurchschnitt und der Metropolen. Jedes Jahr melden wir neue Gästerekorde zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Und obwohl immer noch mehr Schüler zum Studium wandern, verzeichnen unsere Ausbildungsbetriebe in der Region steigende Ausbildungsverhältnisse. Das alles sollte ein Beleg sein für die Attraktivität unserer Region. Diese müssen wir weiter ausbauen und endlich auch in einem Standortmarketing kommunizieren. Gerade wenn eine Konjunktur-Einschätzung schwer fällt, braucht es dieses Vertrauen auf die eigenen Stärken. Da ist unsere Region noch zu ängstlich.

Auf welche Ereignisse freuen Sie sich in diesem Jahr?

Natürlich vor allem auf den Neujahrstreff. Aber eigentlich ist für mich jeder Tag reich an Ereignissen.

Welche Entwicklungen bereiten Ihnen momentan Sorgen?

Handelskriege, wie zwischen den USA und China, der Brexit, der Fachkräftemangel. Überhaupt fehlt mir in der Politik die Aufbruchstimmung und Visionen, wo wir hinwollen. Das wäre wirklich wichtig auch im Hinblick auf die bevorstehenden Europawahlen. Die Fragen stellte Felicitas Schück

Thomas Albiez ist sehr unzufrieden mit der politischen Entwicklung in der Bundespolitik: "Wir als IHK erleben eine Zeit der Ankündigungspolitik, der politischen Überschriften, die Bewährtes schwächt, die Stärken verkennt und sich mit Mittelmaß zufrieden gibt. Wir spüren ein Unbehagen, wir sehen eine Schleier über den relevanten Themen.

Beispiel Ankündigungspolitik: Wo ist die flächendeckende Breitbandversorgung des Bundes, welche 2014 angekündigt wurde? Stattdessen rackern sich Landkreise ab eine Daseinsvorsorge zu übernehmen, bei welcher sie um jeden Förder-Euro dankbar sein müssen.

Beispiel Politische Überschriften: Wer gibt dem Mittelstand zwei Jahre nach dem "Brexit" einen konkreten Plan und Sicherheit? - Stattdessen wird in Dover der Ernstfall geübt und die Unternehmen müssen sich Lager-Kapazität auf beiden Seiten des Kanals sichern.

Bewährtes geschwächt:

Wer weiß um das tiefe Know-How unserer Zulieferer und Medizin-Techniker, wenn er Zukunftsvisionen an die Wand malt? Stattdessen wird der Diesel zerredet, werden Produktrichtlinien verschärft und ein Datenschutzgesetz eingeführt, für den es scheinbar keinen Verantwortlichen mehr gibt.

Die Stärken verkannt:

Wer stärkt die Berufliche Bildung, wenn er gleichzeitig 30 Prozent Studienabbrecher toleriert und seit 2014 keine Rechtssicherheit bei Zuwanderung schafft? Stattdessen werden Bildungsströme in die Ballungszentren gelenkt

Mit Mittelmaß zufrieden:

Platz 16 von 21 im Standort-Ranking der Familienunternehmen: Das ist keine Champions-League! Es ist höchste Zeit für ein gemeinsames ›Besser!‹"