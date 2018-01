Villingen-Schwenningen Die kleinen Hilfen auf einen Blick

VS-Schwenningen. Beim Betreten des Raumes in der Gewerbeschule in Schwenningen geht das Licht automatisch an. Im Eingangsbereich des wohnungsähnlich eingerichteten Zimmers stehen mehrere Telefone und andere technische Hilfen, wie Erinnerungsleuchten, die per Lichtsignal an Haustürschlüssel, Fenster und anderes erinnern.

Das Objekt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar gibt es seit Mai 2014 und, wie Katja Porsch, Leiterin des Beratungszentrums Alter und Technik, erklärt, steigt die Nachfrage zunehmend. "Wir haben so viele Anfragen für Besichtigungen dieser Musterwohnung, dass wir eigentlich nicht mehr hinterher kommen."

Aus diesem Grund bietet die Beratungsstelle des Landratsamtes zweimal im Monat offene Besichtigungstermine an. "Wir haben im Moment fünf ehrenamtliche Helfer, die sich an diesen Sonntagen um die Besucher kümmern", erklärt Porsch. Es seien hauptsächlich Personen, die nach einem eigenen Besuch der "BEATE" Interesse bekundet hätten, anderen Menschen das Angebot zu zeigen und zu erklären.