Villingen-Schwenningen Die Kandidaten im Vergleich: Wer ist der Beste?

Der noch amtierende Oberbürgermeister Rupert Kubon hatte Mitte Februar erklärt, nach 16 Jahren im Amt auf eine erneute Kandidatur verzichten zu wollen. Seither läuft die Suche nach einem neuen Stadtoberhaupt für die Baden-Württemberg-Stadt auf Hochtouren.

Sollte im ersten Anlauf am 7. Oktober kein Kandidat die Wahl gewinnen und ein zweiter Wahlgang notwendig werden, so ist auch für diesen der Zeitplan schon gesteckt: Neuwahl wäre am 21. Oktober.

Weitere Informationen: Große Podiumsdiskussion zur OB-Wahl mit allen Kandidaten am Dienstag, 11. September, 19.30 Uhr, Neue Tonhalle Villingen-Schwenningen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.