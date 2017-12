Villingen-Schwenningen Die Jüngsten geben den Ton an

VS-Schwenningen. Wolfgang Wössner, Dirigent beider Orchester, konnte stolz sein auf seine Jugendlichen, die ein hartes Jahr hinter sich haben.

Das Jugendorchester zeigte am Jubiläumskonzert mit einem Programm auf sehr hohem Niveau sein beachtliches Können. Nur knapp fünf Wochen später kam die nächste große Herausforderung für die jungen Musiker. Erstmals in der Geschichte der Stadtmusik spielte das Jugendorchester an einem Wertungsspiel in der schweren Kategorie vier. Ihr Wagnis hatte sich gelohnt, denn das Jugendorchester wurde mit dem bestmöglichen Prädikat "mit hervorragendem Erfolg" belohnt.

Im September wurden 21 Musiker vom Jugendorchester in das Hauptorchester integriert und Wössner musste das Jugendorchester neu sortieren und fast wieder von vorne anfangen. Dass ihm das gelungen war, bewies das Adventskonzert am Sonntag in der Sporthalle. "Ihr Kommen ist ein großer Ansporn für uns", begrüßte der Vorsitzende der Stadtmusik, Markus Welte, die Besucher, gleichzeitig dankte er für die gute Zusammenarbeit der Stadtmusik mit der Bläserklasse des Gymnasiums am Deutenberg.