Villingen-Schwenningen Die Internationalisierung bahnt sich den Weg durch die Hörsäle

Um der verstärkten internationalen Ausrichtung vieler Partnerunternehmen gerecht zu werden, bietet die Hochschule nicht nur Sprachkurse in Englisch, Französisch und Spanisch an, sondern fördert gezielt auch Austauschprogramme für Studenten und Dozenten mit den Partnerhochschulen. Seit vielen Jahren kommen zudem Studierende von den Partnerhochschulen nach Schwenningen. Im Gegenzug können die Studenten der DHBW im Rahmen ihres Studiums ein Auslandssemester an einer Partnerhochschule ihrer Wahl verbringen. Ein Angebot, das laut der Verantwortlichen der DHBW gerne angenommen wird und nur eine von vielen Aktivitäten auf diesem Feld darstellt.

Ein wichtiges Element der Internationalisierungsaktivitäten der Hochschule ist die International Guest Lecturer Week, die jüngst stattgefunden hat und sich mittlerweile zum vierten Mal jährt. "Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass es uns wieder einmal gelungen ist, zehn auf ihrem jeweiligen Fachgebiet ausgewiesene Gastdozenten von neun europäischen Partnerhochschulen aus Großbritannien, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Griechenland und Lettland für die Vorlesungswoche bei uns zu gewinnen. Sie versprühen hier einerseits ein wenig den Duft der großen, weiten Welt und machen andererseits die Vorteile des europäischen Integrationsgedankens unmittelbar begreifbar", lässt Prorektor Torsten Bleich wissen.

"Der Studiengang International Business ist mit Vorlesungen in englischer Sprache und ausländischen Lehrkräften bereits international ausgerichtet. Zusätzlich gewinnen die Studenten an Erfahrung durch ihre Begegnungen mit Dozenten aus weiteren Ländern, die an der International Guest Lecturer Week teilnehmen", meint auch Clive Flynn, Studiengangsleiter im Studiengang International Business. Die diesjährige Vorlesungsreihe richtete sich insbesondere an die Studenten der Fakultät Wirtschaft. Die Woche diente aber auch dazu, die bereits bestehenden Kontakte der Hochschule auszubauen.