Villingen-Schwenningen Die Hürde: Baufirmen zu finden

Das Unternehmen Trenkle mit einer 80-jährigen Firmengeschichte wurde 2000 von den Gesellschaftern der seit 1983 bestehenden Reiko-Gruppe, Manfred und Harald Fuchs, erworben und in Reiko-Trenkle GmbH umfirmiert. Zur Gruppe gehören zwei selbstständige Niederlassungen in Freiburg und in Pfaffenweiler – und Anfang 2022 dann am Nunnensteig.