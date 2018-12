Villingen-Schwenningen Die heißen Infos kommen noch

Villingen-Schwenningen. Zum Thema, das die Gemüter im Gesamtelternbeirat (GEB) für die städtischen Schulen erhitzt: "Wie wird der Brandschutz in den einzelnen Schulen der Doppelstadt gewährleistet?" Diese Frage wollte der Gesamtelternbeirat geklärt haben. Mit Unverständnis reagierten Grieshaber und sein Gremium darauf, dass die Stadt ihrer Aufforderung über Monate hinweg nicht nachgekommen war, Fristen "deutlich verstreichen ließ" und die geforderten Unterlagen nicht bereitstellte. Kompakt dargestellt, ging es auch um die Frage: In welchen Schulen wurden Brandverhütungsschauen vorgenommen und was ist dabei herausgekommen?

Sieben-Meter in Kritik

Zumindest in puncto Brandschutz scheint das Jahr 2018 doch noch befriedigend zu Ende zu gehen. "Wir haben die Listen jetzt bekommen", bestätigt Grieshaber auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Und damit die seit Monaten geforderten Informationen darüber, "was, wann, wo getan wurde" und was noch geplant sei. "Mit diesen Infos", so Grieshaber, können wir arbeiten. Im neuen Jahr will die Stadt noch detailliertere Antworten auf Brandschutzfragen nachliefern. Bei der Sichtung der bisherigen Unterlagen sei es zu mancher Überraschung gekommen, im positiven wie im negativen Sinne. Mehr möchte der stellvertretende GEB-Vorsitzende dazu nicht sagen. Ein Punkt, den der GEB aus VS für 2019 im Auge hat: Die Sieben-Meter-Grenze, der zu Folge Brandverhütungsschauen bei Einrichtungen wie Schulen erst ab einer Geschosshöhe von sieben Metern verpflichtend sind: "Wir sind der Ansicht, dass dies für alle Gebäude gelten solle."