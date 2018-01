Villingen-Schwenningen Die gute Seele verlässt die VHS – und die Stadt

VS-Schwenningen. "Wenn ich’s nicht könnte, würde ich’s nicht machen", entgegnet Annemarie Stephanie kurz und knapp auf die Bemerkung, dass die Hausmeistertätigkeit ja ein frauenuntypischer Beruf sei.

Nicht nur in der Volkshochschule in Schwenningen, in der sie seit 2012 beschäftigt war, konnte die Wahl-Villingerin wirbeln und walten: Angefangen hat sie bereits 1989 in der Karl-Brachat-Realschule in Villingen, dann war sie in der Südstadt- sowie in der Erbsenlachen-Schule. "Egal wo ich in VS war: Es war eine schöne Zeit", sagt die 63-Jährige rückblickend, die im März in den wohlverdienten Ruhestand geht. Einen Namen hat sich Stephanie wohl an jeder städtischen Institution gemacht, denn sie habe stets den Kontakt zu den Menschen gesucht. Sowohl mit den Dozenten als auch mit den Schülern der VHS sei sie stets gut ausgekommen, wenngleich sie nie ein Blatt vor den Mund genommen hat: "Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann sage ich es auch", meint die Hausmeisterin, die die VHS nur wenige Wochen nach dem derzeitigen Leiter Volker Müller – er geht Ende Januar – verlässt. Manchmal müsse sie auch mit den Schülern schimpfen.

Doch ihre direkte Art, das ist es wohl auch, was die Menschen an Annemarie Stephanie schätzen. Besonders die internationalen Schüler, die derzeit vielzählig an der VHS Deutsch lernen, bieten ihr regelmäßig Hilfe an, wenn es mitunter ums Tragen von Stühlen und Tischen geht. Und wenn zum Abschluss eines Kurses gekocht wird, darf die gute Seele des Hauses auch von den internationalen Köstlichkeiten probieren.