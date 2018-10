Villingen-Schwenningen Die Grünen wollen den Bodenfonds

Schwarzwald-Baar-Kreis. In großer Zahl haben die Mitglieder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis an der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Konstanz teilgenommen. Das Thema Wohnen als wesentliches Kriterium für sozialen Zusammenhalt stand neben dem Ausblick auf die Kommunalwahlen in 2019 im Mittelpunkt.