Villingen-Schwenningen Die Gretchenfrage in Sachen Glasfaser

Villingen-Schwenningen. Das kurze, aber knackige Intermezzo im doppelstädtischen Gemeinderat am Mittwoch gibt Einblick in den harten Kampf in Sachen Breitbandausbau und um den Endkunden, den sich die Deutsche Telekom und der Zweckverband Breitbandausbau Schwarzwald-Baar-Kreis derzeit im Oberzentrum liefern.

Dass Konkurrenz das Geschäft belebt, ist zwar hinlänglich bekannt, in der Region aber verwirrt der doppelte Ausbau die Konsumenten derzeit vor allem. Endlich hatte mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eine Organisation Gas gegeben in Sachen Glasfaser für den ländlichen Raum. Und plötzlich steht ein zweiter Anbieter mit seiner Glasfaser auf der Matte. Und während sich Kunden zu orientieren versuchen, kämpfen in VS allen voran die Deutsche Telekom und der regionale Zweckverband um jeden Zentimeter des künftigen Glasfasernetzes und jeden Kunden.

"Wir haben manchmal das Gefühl, dass die großen Telekommunikationsunternehmen ihre eigenen Aktivitäten dort erhöhen, wo der Ausbau des Zweckverbandes kurz bevor steht", bringt es Katrin Merklinger, die die PR-Arbeit für den Zweckverband macht, auf den Punkt.