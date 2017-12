Villingen-Schwenningen Die Glücksbringer auf den Dächern der Stadt

VS-Schwenningen. Das gesamte Jahr über haben sie Hochkonjunktur. Schließlich ist es eine Mammutaufgabe den rund 2000 Gebäuden im Bezirk einen jährlichen Besuch abzustatten. Das erfordert jede Menge Anstrengung und logistisches Gespür. Doch insbesondere in der Zeit um den Jahreswechsel herum, sind ihre Fähigkeiten als Glücksbringer gefordert.

Neben vierblättrigen Kleeblättern, Hufeisen oder Marienkäfern, sind sie in unserer Gesellschaft wohl eines der am häufigsten wahrgenommenen Glückssymbole. "Das bleibt auch auf uns nicht ohne Einfluss", erzählt Hansjörg Rottler erfreut, den wie viele seines Berufsstandes seine Frohnatur kennzeichnet. Unzählige amüsante und erfreuliche Erlebnisse prägen die vergangenen 39 Jahre seiner aktiven Schornsteinfegerkarriere. "Egal wo ich tätig war, ob im Hochschwarzwald, in Villingen oder seit der Übernahme eines Bezirks in Schwenningen vor nunmehr 26 Jahren, reagieren die Menschen ähnlich. Sie reiben mit ihren Fingern am schwarzen Knopf, berühren die Berufskleidung oder wünschen über die Wangen gestreichelt zu werden", erzählt Rottler. Alle verbinden damit die Hoffnung, dass sich ein Wunsch erfüllt. "Mitunter gibt es sogar welche, die mir konkret mitteilen, dass ich ihnen geholfen habe", erinnert sich Rottler an eine Frau, deren Auto wieder zum Laufen kam.

Ob er tatsächlich derartige Fähigkeiten besitzt, vermag Rottler nicht zu sagen. "Sicher ist jedoch, dass wir auf Grund unseres Aufgabengebietes dazu beitragen, diverse Gebäudeeigentümer und Bewohner vor schwerwiegenden Folgen zu bewahren." Beispiele sind die Abgasmessungen von Kohlenmonoxid, dem Sauerstoffgehalt und der Temperatur. Auch das reinigen und kehren von Heiz- und Abgasanlagen oder das prüfen der Lüftungsanlagen trägt zur Sicherheit der Wohneigentümer bei. So kann Glanzruß in Kaminen und Kaminöfen beim unvollständigen Verbrennen von Holz, Öl oder bei der unsachgemäßen Abfallverbrennung entstehen. Ein Schornsteinfeger kann durch sein Wirken einen Brand verhindern.