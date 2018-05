Villingen-Schwenningen Die Gesellschaft voll auf Soma

Villingen-Schwenningen. Unter dem gleichen Namen hinterfragt das Schauspiel am Dienstag, 15. Mai, 20 Uhr im Theater am Ring, ob diese "schöne neue Welt" wirklich so perfekt ist. Eine Einführung zu dem Stück des Landestheaters Tübingen-Reutlingen findet um 19.30 Uhr im Kleinen Saal statt.

In der 2540 Jahre nach Christus beziehungsweise "im Jahr 632 nach Ford" lebenden Gesellschaft scheinen "Stabilität, Frieden und Freiheit" gewährleistet. Und in dieser schönen neuen Welt sind alle glücklich. Jeder weiß, wo er hingehört: Von den führenden Alphas bis zu den arbeitenden Ameisen, den Epsilons, hat jeder seine vorbestimmte Aufgabe. Es gibt keine Kriege, keine Interessenskonflikte. Dafür Fühlfilme, Duftorgeln und die Staatsdroge Soma. Liebe, Familie und Kultur wurden als potentielle Ursachen von Unglück ausgemacht und abgeschafft, Krankheiten sind ausgerottet. Ungetrübte Jugend bis man 60 ist, dann das sanfte Sterben in der Lethalkammer.

Aber ist das die ideale Welt, in der ein ungetrübt glückliches Leben möglich ist? Keine Gewalt, kein Krieg – und keine Gefühle? John Savage gehört nicht zu dieser schönen neuen Zivilgesellschaft, in der alles perfekt durchorganisiert ist. Er ist ein Wilder. Einer, der auf seinen eigenen Willen nicht verzichten will und für sich sein Recht einfordert, unglücklich zu sein. Savage zettelt eine Revolte an.