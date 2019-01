"Geht mit uns auf eine wundervolle Schiffsreise", lockten die Schindelhansel ihre Gäste zu ihrem Fasnetsball in den voll besetzten Gemeindesaal Heilig Kreuz in Villingen. Die ließen sich gerne für zwei Stunden in traumhafte sehr ferne und ganz nahe Weltgegenden mit Landgang entführen und sich so richtig fastnachtlich eingebettet verwöhnen. Es gab ein buntes, witziges und spritziges Programm, auch mit feinen Tanzeinlagen. Die gefährlichen Weltmeere, Bäche und Seen hatten es durchaus in sich, wie sich herausstellte. Die gefährlichsten Gewässer befanden sich nämlich im Städtle. In den Untiefen des Eisweihers wurde sogar ein Seeungeheuer gesichtet in Form eines aus dem Tabellenkeller in die Kanalisation geschwemmten Wild Wing. Der Wunsch nach einem Sommerfasnesthäs für die Schindelhansel wurde ebenfalls glossiert – ob dem Klimawandel geschuldet oder aus puren Nützlichkeitsgründen. Foto: Zimmermann