Villingen-Schwenningen Die ganze Welt in einfachen Worten

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Schwarzwälder Kinderbote ist die wöchentlich erscheinende Abonnementzeitung für das ganz junge Lesepublikum. Kindgerecht erklärt es die Welt und aktuelle Geschehnisse. Und weil in den Artikeln darin komplizierte Zusammenhänge ganz einfach und leicht verständlich auf den Punkt gebracht werden, findet er nicht nur in Grundschulen Anklang, sondern auch an besonderen Einrichtungen wie der Carl-Orff-Schule für geistig Behinderte Jugendliche in Villingen.

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar ist treuer Partner des Schwarzwälder Boten wenn es darum geht, den Kindern in solchen Schulen den Kinderboten zukommen zu lassen. "Vielen Dank", sagte Schulleiter Michael Fraas deshalb, als Katrin di Giovanni und Benedikt Grießhaber von der Sparkasse Schwarzwald-Baar gemeinsam mit Projektkoordinatorin Daniela Trik sowie Marc Eich und Cornelia Spitz von der Redaktion des Schwarzwälder Boten zu Besuch waren. Er sprach’s mit Überzeugung und die Schüler ließen dem prompt Taten folgen: Sie verteilten Monsterkekse als kleines Dankeschön – natürlich gebacken nach einem Rezept der jüngsten Kinderbote-Ausgabe, und zeigten anschaulich, wie der Kinderbote im Unterricht verwendet wird. Ein Schüler beispielsweise las einen Beitrag zum Thema Insektensterben und beantwortete im Anschluss Fragen zum Inhalt, ein anderer widmete sich dem Thema Fußball, der nächste informierte sich über das Mountainbiken. Ganz Ohr war Benedikt Grießhaber für die vielen Einsatzbereiche des Kinderboten, und auch Katrin di Giovanni freute sich, "dass er so vielseitig angewendet wird". In der Tat lasse sich die Zeitung quer durch alle "Fächer" an der Carl-Orff-Schule einsetzen – von Deutsch über Sachkunde bis hin zum Kochunterricht, erklärte Schulleiter Michael Fraas. Und Lehrer Olaf Jungmann erläuterte das jüngste Projekt: "In unserer Klasse wird er aktuell benutzt, um selbst eine Zeitung herzustellen – wir hangeln uns daran entlang, schauen wie eine Zeitung aufgebaut ist."

Der Schwarzwälder Kinderbote erklärt kindgerecht die Geschehnisse in der Welt. Neben Nachrichten und Sport finden sich in dem 24-seitigen Heft Witze, Rätsel, Veranstaltungs-, Buch- und Basteltipps. Der Schwarzwälder Kinderbote ist die wöchentlich erscheinende Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten. Weitere Infos gibt es unter www.schwarzwaelder-kinderbote.de.