Villingen-Schwenningen Die Fantastischen Vier sind beim Sommersound VS dabei

Mit zwei weiteren Top-Acts legen die Veranstalter nach corona-bedingter Zwangspause in diesem Jahr 2021 noch eine Schippe drauf. Im Programm standen schon für 2020 große Namen: Revolverheld, Mark Forster und The BossHoss. Wurden die eigentlich für den August 2020 geplanten Konzerte in Folge der Corona-Pandemie abgesagt, ist die Vorfreude jetzt eine noch schönere Freude.