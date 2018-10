Schwarzwald-Baar-Kreis. Um Familienzeit und Minijob als Bausteine für die Rente dreht sich alles bei einer am Mittwoch, 17. Oktober, im BiZ Villingen. Insbesondere bei Frauen weisen die Erwerbsverläufe Veränderungen durch Familienzeiten auf. Die Pflege von Angehörigen und Elternzeiten sowie Minijobs haben Auswirkungen auf die Rente. Wie diese Zeiten als Bausteine für die eigene Rente genutzt werden können, erklärt Erika Friedel, Expertin der Deutschen Rentenversicherung. Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an Frauen (und Männer) in der Elternzeit, die Familienangehörige pflegen oder einen Minijob ausüben. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen11.30 Uhr. Anmeldungen bei Nicole Bösch, Telefon: 07721 20 97 12, Telefax: 07721/20 92 00. E-Mail: rottweil-villingen-schwenningen.BCA@arbeitsagentur.de