Villingen-Schwenningen Die Erkenntnis kommt bei allen, als der Wal Foggy auftaucht

VS-Schwenningen. Was können Menschen von Walen lernen? In seinem Buch "Do it whale – Du hast immer die Wa(h)l" gibt Florian Funfack die Antwort. Der 43-jährige Verkaufstrainer und Autor verpackt seine Lektionen dabei geschickt in einer emotionalen Geschichte, bei der Personen verschiedenen Alters und aus verschiedenen Gesellschaftsstrukturen während einer Walsichtungstour erkennen, wie sie ihr Leben zum Positiven ändern können. Am Donnerstagabend hat der in Rottweil wohnende und unter dem Alter Ego Joe Whale publizierende Funfack im Salinen-Café in Schwenningen aus seinem Buch vorgelesen.