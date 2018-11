Villingen-Schwenningen Die Bremse kommt unerwartet

Villingen-Schwenningen. "Wenn der nächste Winter über dem Oberzentrum keine Dauerschleife dreht, kann die Aussaat für Kohl und Karotten im April 2019 beginnen und damit das erste Selbstversorger-Projekt à la VS starten." Dies ist der Stand Mitte August, als der 25-Jährige über seine ambitionierten Pläne spricht: Auf rund 10000 Quadratmetern will er es auf (s)einem großen Stück Land auf den Bertholdshöfen keimen und sprießen sehen. Seine Vision: 135 Felder will er Hobbygärtnern bereit stellen, die darauf Obst und/oder Gemüse anbauen können. Insgesamt stehen 135 Felder à 50 Quadratmeter zur Verfügung. "Wer will, kann aber auch 100 Quadratmeter pachten", erläutert er. Nach dem Winter sollen, sobald der Schnee geschmolzen ist, die Vorbereitungen auf der exponierten Fläche beginnen: Im Frühling 2019 werde der Boden umgepflügt, das Gelände umzäunt und die Wasserversorgung sichergestellt. Soweit der schöne Plan.

Doch Bossert wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Unerwartet, wie er erzählt: Es ist Frühling, als er im Landratsamt, bei zwei Behörden, seine Idee vorstellt. Die Reaktion sei positiv gewesen, erinnert er sich. Probleme gebe es bei der Umsetzung keine, schildert er die behördliche Reaktion. Dann hört er nichts mehr, macht sich zuversichtlich ans Marketing, spricht öffentlich über seine Pläne.

Als Bossert im September gerade dabei ist, die Pachtverträge für 70 Interessenten fertig zu machen, lässt ein behördliches Schreiben seine Träume zerplatzen. Die klare Ansage: Vor 2023 könne er keine Fläche interessierten Selbstversorgern anbieten.