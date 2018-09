Villingen-Schwenningen Die Basis, auf der Ehrenamt gedeiht

Der Gastgeber des Abends, Landrat Sven Hinterseh, wies in seinem Grußwort darauf hin, dass der Bevölkerungsschutz an Bedeutung gewinne und die Gemeinschaft gut beraten sei, dafür zu sorgen, dabei gut aufgestellt zu bleiben. Er sei dankbar, in einem Bundesland leben zu dürfen, "in dem sich so viele Menschen mit Sachverstand, Fleiß und Begabung im Ehrenamt einbringen".