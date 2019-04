Villingen-Schwenningen Dickes Plus an Übernachtungen in VS

Übrigens: Von den knapp 92.700 Ankünften stammen 13.550 aus dem Ausland – laut der WTVS reisen hiervon wiederum 10 000 aus Europa an (die größte Gruppe sind die Schweizer mit 2550 Besucher), während 2150 Gäste aus Asien stammen.

Veränderte Hotelbranche

Behrens geht in diesem Zusammenhang aber auch auf die Veränderungen hinsichtlich des Angebots der Hotelzimmer in Villingen-Schwenningen ein. So seien einige Hotels geschlossen worden, einschließlich der Jugendherberge. Dies zeigt ebenso der Blick in die Statistik. Während es im Jahr 2014 in 25 Hotelbetrieben noch 1443 Betten gab, sank die Zahl bis 2017 auf 22 Hotels bei 1155 Schlafgelegenheiten.

Dann kam jedoch die Trendwende: Als größtes Hotel in der Doppelstadt mit 167 Zimmern feierte das Holiday Inn im Zentralbereich Neueröffnung, darüber hinaus wurde aus dem ehemaligen Hotel Mercure in der Villinger Innenstadt nach einer Sanierung das Dormero, hinzu kamen kleinere Hotels wie das Villa8 (Bahnhof Villingen) sowie die Neueröffnung des Villinger Hotels am Kurgarten (ehemals Hotel Bosse). Und: Weitere Herbergsbetriebe haben Zimmersanierungen durchgeführt und mit neuen Angeboten im Wellness-Bereich für eine bessere Auslastung gesorgt. "Diese Veränderungen spiegeln sich in der Statistik deutlich wieder", sieht Behrens in den Anstrengungen der Hoteliers und Gastgeber einen Grund für den Anstieg.

Touristen-Anlaufstellen

Als klassische Anlaufstelle für Touristen oder Gäste der Stadt gelten natürlich die Tourist-Informationen, die sich im Franziskaner Villingen und im Bahnhof Schwenningen befinden. Hier bekommt der Gast ausführliche Informationen zu Übernachtung, als auch zum gastronomischen Angebot der Stadt und den Freizeitmöglichkeiten. "In den letzten Jahren hat die WTVS mit den ›NaturMomenten‹ als auch mit den ›GenussMomenten‹ und ›GastlichenMomenten‹ das Angebot anschaulich dargestellt", betont Behrens in diesem Zusammenhang. Im Internet bietet die Stadt und die WTVS mit der Seite www.wt-vs.de selbstverständlich ebenso eine Plattform, um den Gästen ausführliche Informationen zu liefern.

Spezielle Angebote

Vonseiten der Stadt wird den Besuchern und Gästen auch etwas geboten, um VS und die Region zu erkunden. Behrens: "Jährlich gehen etwa 6700 Menschen mit unseren Stadtführern auf Tour." Gemeinsam mit den Stadtführern wird dieses Angebot, das in mehreren Sprachen verfügbar ist, ständig weiterentwickelt. Dabei haben die Tourismus-Experten nicht nur die Innenstädte im Blick. So gibt es ihren Angaben zufolge beispielsweise im Bereich der Natur jetzt neue Waldführungen und Führungen rund um das Leben der Biber in Villingen-Schwenningen.

Der WTVS-Geschäftsführerin ist darüber hinaus wichtig, dass die Kultur nicht zu kurz kommt. Neben dem Angebot des VS-Kulturamtes gebe es jetzt neue Führungen im legendären MPS-Studio, die Kulturbegeisterte anziehen würden. "Darüber hinaus veranstaltet die WTVS Events, wie beispielsweise dieses Jahr das SWR1-Pfännle am 22. September, die überregional Besucher anziehen", so Behrens.

Um auf die Angebote in der Baden-Württemberg-Stadt aufmerksam zu machen, habe man sich 2019 erstmalig größer auf der Reisemesse CMT in Stuttgart präsentiert. Darüber hinaus sei die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG), die für unsere Region und auch für Villingen-Schwenningen international wirbt, ganzjährig ein wichtiger Partner.

"Insgesamt ist es ein bunter Blumenstrauß an Maßnahmen, die aus meiner Sicht, die Besucherzahlen nach oben steigen lässt", zieht Behrens ein positives Tourismus-Fazit für das vergangenen Jahr.

Ausbaupotenzial

Beim Blick in die Zukunft sieht die WTVS-Geschäftsführerin insbesondere die Realisierung des "Green-Hotels" in Schwenningen und des Boulderzentrum "blocwald" am Klosterhof als positiv an. Doch: "Aus unserer Sicht ist immer Luft nach oben für eine Weiterentwicklung des Tourismus an unserem Standort." Behrens ist deshalb der Meinung, dass die Stadt als eine der waldreichsten Kommunen in Baden-Württemberg diesen Bereich mit Sicherheit noch deutlicher ausbauen könnte. Auch ein Angebot für Wohnmobilisten zu schaffen sei wichtig für eine Stärkung der Innenstädte und touristischen Einrichtungen.

Ein neuer Wohnmobilstellplatz war, wie bereits mehrfach berichtet, eigentlich auf der Brigachinsel im Bereich der Mühlenstraße in Villingen angedacht. Allerdings gibt es dort weiterhin Schwierigkeiten mit einem Eigentümer – ein neuer Standort sei bislang noch nicht gefunden worden.