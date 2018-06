Villingen-Schwenningen Dicke Brocken für den Gemeinderat

Für die Konversionsfläche "Mangin" wurde ein städtebauliches Konzept erarbeitet, welches die Verwaltungsgebäude, den Neubau mit Stadtarchiv, Kantine, Ratssaal und Parkgeschoss, Gemeinbedarfseinrichtungen sowie ein Parkraum- und Freiflächenkonzept beinhaltet. Den Gemeinderäten wird dieses zum Beschluss vorgelegt.

Auf Antrag der Freien Wähler wurde untersucht, welche sanierungsbedürftigen Hauptverkehrsstraßen in VS mittels einer Oberflächenbehandlung saniert werden können. Die Stadt stellt in der Sitzung die Zusammenhänge dar und präsentiert eine aktuelle Liste zu den Straßensanierungen.

Die Fragestunde für Bürger ist für 19 Uhr vorgesehen.