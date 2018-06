Villingen-Schwenningen Dichter streiten unter freiem Himmel

Dieses Mal ist der Landesmeister mit dabei

Als besonderen Gast präsentiert Elias Raatz kommenden Samstag den fünffachen Finalisten der deutschsprachigen Meisterschaften und derzeit amtierenden BW-Meister Daniel Wagner aus Heidelberg.

Weitere Informationen: Dichterwettstreit deluxe am 9. Juni ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) bei gutem Wetter: Josefgasse 7 in Villingen, bei schlechtem Wetter im Theater am Turm, Schaffneigasse. Der Eintritt kostet 14, beziehungsweise ermäßigt neun Euro. Tickets unter www.dichterwettstreit-deluxe.de.