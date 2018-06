Villingen-Schwenningen Dichter streiten unter dem freiem Himmel

Wie bei den letzten Malen hat Organisator und Moderator Elias Raatz wieder motivierte Poeten aus ganz Deutschland eingeladen. Neben unter anderem Lena Stokoff und Hank M. Flemming aus Tübingen werden auch Andreas Rebholz aus Ulm, Joachim Weiß aus Reutlingen und Andrea Maria aus Saarbrücken auf der Bühne performen. Umrahmt wird der Abend von der Singer-Songwriterin Maike Angelina Köncke.

Dieses Mal ist der Landesmeister mit dabei

Als besonderen Gast ­präsentiert Elias Raatz kommenden Samstag den fünffachen Finalisten der deutschsprachigen Meisterschaften und derzeit amtierenden BW-Meister Daniel Wagner aus Heidelberg.

Weitere Informationen: Dichterwettstreit deluxe am 9. Juni ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) bei gutem Wetter: Josefgasse 7 in Villingen, bei schlechtem Wetter im Theater am Turm, Schaffneigasse in Villingen. Der Eintritt ­kostet 14, beziehungsweise ermäßigt neun Euro. Tickets gibt es online unter www.dichterwettstreit-deluxe.de.