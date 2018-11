Villingen-Schwenningen Dialog mit künstlerischem Partner

Villingen-Schwenningen. Gilt es doch die aktuellsten Arbeiten aus den Ateliers regionaler Künstler, von denen tatsächlich nur vier in der Doppelstadt beheimatet sind, zu begutachten.

Am Sonntag war der Besucherandrang so groß wie noch nie. Dafür gibt es mehrere Gründe. Denn die Künstlervereinigung kann in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen feiern. Der Kunstverein kommt also ins Rentenalter. Doch von Ermüdung oder Stagnation keine Spur. Vielmehr gibt es neben den vertrauten Handschriften, die von vielen Besuchern auch regelrecht erwartet und gesucht werden, frische, neue Positionen von etlichen Gastteilnehmern zu entdecken.

Es wurde eine Ausstellung konzipiert, die sich wesentlich von den bisherigen Jahresausstellungen unterscheidet. Sie trägt den Titel Dialoge. Alle ausstellenden Kunstschaffenden haben sich persönlich einen künstlerischen Partner gewählt. Die ausgestellten Werke werden in der Präsentation in ihren vielfältigen Beziehungen gezeigt. Skulpturales steht Malerei gegenüber, Naturformen begegnen Kunstformen, Zeichnung korrespondiert mit dreidimensionalen Formen. Die Ausstellung spricht somit auch ein vielseitig interessiertes Publikum an.