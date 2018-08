Villingen-Schwenningen Dialog mit Bürgern baut Vorbehalte ab

Im weiteren Gespräch, so Röber, berichteten Michael Stöffelmaier und Markus Schreiber über die weiteren vielfältigen Aufgabenbereiche der Caritas. Diese reichten von der Schulsozialarbeit, dem Betreuten Wohnen, der Pflege, bis hin zu der Sozial- und Lebensberatung oder der Hilfe für Menschen mit Behinderung. Michael Stöffelmaier habe dabei unterstrichen, dass die Caritas sehr darum bemüht sei, das eigene Angebot stetig weiterzuentwickeln: "Nur so können wir auch den aktuellen Bedürfnissen der Menschen, die bei uns Hilfe und Unterstützung suchen, wirklich entsprechen und effektiv helfen." Die aktuellen Umbau- und Ausbaupläne des Altenheims St. Lioba, die einen neuen Bereich für Kurzzeitpflege vorsehen, seien ein Beispiel dafür. "Die Caritas ist mit ihrem breiten Aufgabenspektrum bereits heute ein großer und wichtiger Partner für uns. Von der großartigen Arbeit, die hier geleistet wird, profitieren sehr vielen Menschen in unserer Stadt. Ich will mich als Oberbürgermeister dafür einsetzen, diese starke Partnerschaft weiter auszubauen", erklärte Jörg Röber.