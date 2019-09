Villingen-Schwenningen DGB ruft zur Teilnahme an Fridays for Future auf

Villingen-Schwenningen - Der DGB Kreisvorstand ruft die Beschäftigten in Betrieben und Verwaltungen auf, sich im Rahmen der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten an der Aktion "Fridays for Future" zu beteiligen. Der Klima-Aktionstag beginnt am 20. September, um 11.30 Uhr am Bahnhof in Villingen.