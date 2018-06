Villingen-Schwenningen DGB ruft zu Protest gegen AfD auf

Schwarzwald-Baar-Heuberg (mae). Unter dem Motto "Mehr Demokratie" lädt die Alternative für Deutschland (AfD) am Donnerstag, 5. Juli, "Mitglieder und Förderer" in die Neue Tonhalle nach Villingen ein, dort wird unter anderem AfD-Bundesssprecher Jörg Meuthen sprechen. Aus diesem Grund lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am gleichen Tag ab 18 Uhr zum "friedlichen Protest" auf den Latschariplatz in Villingen ein. Geplant sind mehrere Reden, unter anderem vom Bund der Antifaschisten (VVN/BdA), dem Bündnis Stuttgart gegen rechts sowie der Gewerkschaftsjugend. Wie der Vorsitzende Andreas Merz erklärt, will man die Haltung des DGB gegen die "populistische und spaltende Propaganda" deutlich zum Ausdruck bringen.