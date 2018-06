Villingen-Schwenningen "Deutschland wird Weltmeister"

Der 23-Jährige wird bis zum Finalspiel noch in Schwenningen bleiben. Am 18. Juli wird er wieder in seine Heimatstadt Tampico zurückkehren. "Ich freue mich während des gesamten Turniers in Deutschland zu sein", sagt Moreno. Auch wenn er hier manchmal das Gemeinschaftsgefühl aus seiner Heimat vermisst. "In Mexiko finden sich immer riesige Menschenmassen zusammen und schauen gemeinsam das Spiel", berichtet er. Außerdem seien immer alle so aufgeregt und temperamentvoll. Die Deutschen würden die Sache etwas pragmatischer sehen. "Aber das Autokorso gefällt mir, vielleicht probiere ich das auch mal aus", sagt er.

Moreno interessiert sich aber nicht nur für die Spiele von Mexiko. "Ich versuche alle Spiele zu schauen. Auch wenn meine Deutschkenntnisse zu wünschen übrig lassen", sagt er.

Ein riesen Fußballfan sei er aber nicht. "Die mexikanische Liga verfolge ich nicht. Ich schaue nur die großen Turniere an", sagt Moreno. Sein Team während der WM zu unterstützen sei aber Ehrensache für ihn. Gegen die anderen beiden Mannschaften, Südkorea und Schweden, rechnet er Mexiko bessere Chance aus wie gegen Deutschland. "Vielleicht kommen wir dann doch durch die Vorrunde", sagt er.