Villingen-Schwenningen Deutscher Bauherrenpreis für "NeckarFair"

Gut ein halbes Jahr fieberten Rainer Müldner und die Wohnungsbaugesellschaft (wbg) Villingen-Schwenningen diesem Tag entgegen. Bereits im vergangenen August bekam Müldner Post aus Berlin und wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass sein Projekt "NeckarFair" in der Landhausstraße in Schwenningen für den Deutschen Bauherrenpreis 2018 nominiert ist.

Am Mittwochabend war es dann soweit: Müldner persönlich reiste nach Berlin zur Verleihung. "Wir sind in der elften Kategorie nominiert", verriet er am Telefon nur wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. "Ich gehe davon aus, dass wir gegen 21 Uhr wissen, ob es gereicht hat", gab Müldner einen Ausblick auf den Ablauf des Abends.

Und so kam es: Acht Minuten nach 21 Uhr postete der wgb-Geschäftsführer die frohe Kunde auf Facebook, wenig später teilte er schon am Telefon seine Freude mit dem Schwarzwälder Boten mit: "Es ist unglaublich: Der Deutsche Bauherrenpreis 2018 geht nach Villingen-Schwenningen!" Die Freude im Sommer über die Nominierung sei schon riesig gewesen, danach die Spannung, nun aber ist Müldner von der Preisverleihung überwältigt: "Das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis!" In einer Reihe vieler Projekte, auch aus Metropolregionen, sei Villingen-Schwenningen genannt worden – und schließlich sogar als Preisträger daraus hervorgegangen. Das zeige, dass die wbg das Thema bezahlbarer Wohnraum richtig besetzt habe und sei nun ein schöner Rückenwind für das ganz ähnliche Projekt SperberFair in Villingen.