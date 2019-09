Villingen-Schwenningen Deutenberg-Gymi: Neues von Pannen-Baustelle

In der Gemeinderatssitzung im Juli flogen die Fetzen. "Der aktuelle Kostenstand von hotz + architekten (Stand 30. August) weist keine Mehrkosten gegenüber der im Gemeinderat am 24. Juli beschlossenen Budgeterhöhung aus" – der erste Satz im aktuellen Sachstandsbericht liest sich beinahe ungewohnt. Allzu oft mussten die doppelstädtischen Gemeinderäte in den vergangenen Monaten in den sauren Apfel beißen und zähneknirschend heftige Mehrkosten genehmigen. Immer wieder Mehrkosten wegen neuer Wendungen oder laut den Planern unvorhersehbarer Zwischenfälle, wegen Altlasten und den Preissteigerungen im Baugewerbe – die Sanierungskosten explodierten. 31,5 Millionen Euro ­sollen es im Juli gewesen sein. Wie hoch die Summe am Ende tatsächlich sein wird, vermag aktuell niemand mehr zu sagen.