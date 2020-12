Villingen-Schwenningen Derzeit 670 Personen mit Corona infiziert

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen ist wieder am Montag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag wurde dort von 159 Personen ein Abstrich genommen.

Die Corona-Hotlines des Gesundheitsamts (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind am Montag von 8 bis 11.30 sowie 14 bis 16 Uhr erreichbar.