Villingen-Schwenningen Der Zauber des Fests

VS-Villingen (md). Die Kirchengemeinden in Villingen boten viele Gottesdienste an. Für die Kinder fanden an Heiligabend vor der Bescherung in allen Gemeinden Kinderkrippenfeiern statt. Die Gotteshäuser waren vollbesetzt, als die Kinder, verkleidet als Engel, Hirten, Sterne oder als Maria und Josef die Weihnachtsgeschichte nachspielten. Inbrünstig sangen alle das Lied "Ihr Kinderlein kommet" und ein Gang zur Krippe, die staunend betrachtet wurde, gehörte zum Gottesdienstbesuch. Für viele waren die Gottesdienste auch Anlass, nach dem Trubel der vergangenen Tage Ruhe zu finden, Kindheitserinnerungen nachzugehen, das Evangelium von der Geburt Jesus zu hören und sich Gedanken über die Predigtworte der Pfarrer zu machen.

In den evangelischen Gottesdiensten wurde für die Aktion "Brot für die Welt" gesammelt. In diesem Jahr geht es unter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit" in Paraguay um Hilfen für die indigene Bevölkerung sich selbstständig zu versorgen und ihre Rechte gegenüber Großkonzernen zu sichern. In den katholischen Kirchen wurde für die Aktion Adveniat gesammelt. Mit der Kollekte wird auch ein Zeichen der Solidarität gesetzt.

Zum Teil unterstützt vom festlichen Orgelklang wie im Münster oder von Instrumentalisten sang man inbrünstig Weihnachtslieder. In der Fideliskirche in der Christmette stellte Vikar Christian Hess das Lied "Stille Nacht", das vor 200 Jahre in Oberndorf an der Salzach zum ersten Mal gesungen wurde, in den Mittelpunkt seiner Predigt. Hess betonte in seiner Predigt, dass Jesus zwar in die Welt kam, sein Platz aber in den Herzen der Menschen, "die guten Willens sind", sein sollte. Zur Christmette ins Villinger Münster luden stimmungsvoll die Glocken des Münsters ein. Die Capella Nova stimmte unter Leitung von Münsterkantor Roman Laub schon 20 Minuten vor der Christmette die Gläubigen mit Weihnachtsliedern musikalisch auf den Gottesdienst ein. In der Christmette, die von Dekan Josef Fischer zelebriert wurde, wurde die "Messe de Minuit pour Noël" gesungen.