Villingen-Schwenningen Der Zauber des Advents

VS-Rietheim (kal). "Unser Weihnachtsmarkt ist klein, aber so richtig gemütlich." So sind sich nicht nur die Einheimischen einig, sondern auch Besucher aus benachbarten Orten, die, meist mit einem Spaziergang verbunden, den Markt auf dem Dorfplatz aufsuchen. Hier traf man sich um Bummeln, Genießen und mit einander zu plaudern. Vereine und Privatpersonen hatten dort rund um den großen Christbaum ihre hübsch geschmückten Hütten und Zelte aufgebaut in denen allerlei Selbsthergestelltes angeboten wurde.