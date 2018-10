Villingen-Schwenningen "Der Weg ist das Ziel erst, wenn das Ziel zum Weg wurde"

Welche Erfahrungen hat der Jakobsweg für Ihren Glauben gebracht?

Der Camino hat mein ohnehin kirchliches Engagement in der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar Schwenningen und in der Ökumene im Glauben gefestigt. In all den Jahren habe ich ein Ritual auf dem Weg vollzogen. Alles, was sich innerhalb eines Jahres an Seelenbelastungen angesammelt hat, dafür habe ich einen Stein von zu Hause mitgenommen. Diesen habe ich an geeigneter Stelle in einem Bach, Fluss oder See mit Wucht versenkt. So konnte ich diese Lasten hinter mir lassen.

Mit wieviel Kilo Gepäck waren Sie unterwegs?

In den ersten drei Jahren habe ich den gleichen Fehler gemacht, den wohl alle machen, die zum ersten Mal auf einem Pilgerweg unterwegs sind: Zuviel Gepäck und Unnützes, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.

Haben Sie sich jährlich auf den Weg vorbereitet?

Ob ich dafür trainiert habe? Nein! Eine durchschnittliche Kondition ist absolut ausreichend. Jeder bestimmt sein Tempo selbst. Meine täglichen Etappen beliefen sich auf durchschnittlich 20 bis 25 Kilometer. Der erste Tag ist immer am schwersten. Muskelkater macht sich in den Oberschenkeln breit und man muss sich an das Gewicht auf dem Rücken gewöhnen. Aber ab dem zweiten Tag geht’s immer besser. Ich pilgere nach einem Pilgerplan, den ich mir zusammenstelle. Darin sind die täglichen Etappenstrecken verzeichnet und eine Unterkunft, die angesteuert wird. Dies gibt mir eine gewisse Sicherheit.

Apropos als Frau allein auf dem Weg. Kamen Sie in Situationen, die unangenehm waren?

Auf dem Camino ist man nicht alleine. In den zwölf Jahren habe ich viele nette, freundliche und hilfsbereite Menschen kennengelernt. Und bis heute sind vereinzelt noch Kontakte über die sozialen Netzwerke und Freundschaften mit regelmäßigen Treffs vorhanden. Anzüglichkeiten von Männern habe ich nicht erlebt. Der Camino ist wie eine kleine Gemeinschaft: Jeder hilft jedem, wenn es klemmt. Auf der Strecke von Breisach bis nach Gluny kam es oft vor, dass ich tageweise auf der Strecke niemanden gesehen habe. In diesen Situationen habe ich genau darauf geachtet, wie ich meine Schritte setze, um auf unwegsamen Gebieten nicht umzuknicken. Als Singlefrau lernt man mit den Jahren auch, sich nicht in gefährliche Situationen zu bringen. Ich kann daher aus den Erfahrungen allen Frauen nur den Mut zusprechen.

Was war für Sie die schwerste Herausforderung auf diesen 3000 Kilometern?

Das war die Tagesetappe von St-Jean-Pied-de-Port über den Pyrenäenpass nach Roncesvalles. Der Tag begann schon mit leichtem Regen, der über den Tag heftiger wurde. Die Tagestour hatte 24,5 Kilometer. Davon meist nur Anstieg auf 1430 Meter Höhe, die ausschließlich auf den Zehenballen zu bewältigen waren. Der Abstieg war teilweise voller Geröll und durch den Regen aufgeweicht.

Was waren die schönsten landschaftlichen Regionen auf dem Camino?

Sehr beeindruckt hat mich die Strecke von Breisach bis ins Burgund. Ich durchquerte Alsace, war auf dem Franche-Comté unterwegs bis Bourgogne. Kam durch die schönen Orte Thann, Beaunne, Taizé und Gluny. Die Strecke von Le Puy-en-Velay bis zu den Pyrenäen war eine der schönsten Etappen, landschaftlich abwechslungsreich sowie reich an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Ich genoss in den Pilgerherbergen von den Hospitaleros viele selbstgekochte Pilgermenüs in internationaler Gesellschaft. Sehr eintönig und landschaftlich karg waren die 200 Kilometer durch die Meseta, eine baumlose Hochebene, durchzogen von einigen Tälern, wenigen Ansiedlungen und Straßen. Entschädigt wurde ich dafür mit den reizvollen Städten Burgos und Leon nach der Meseta. Der Camino durch Galicien rückte das Ziel Santiago de Compostela immer näher. Ab hier sind die Massen nicht mehr aufzuhalten, da die begehrte Pilgerurkunde Santiago de Compostela ab den letzten Kilometern für Radpilger und Fußpilger ausgestellt wird.

Haben Sie für nächstes Jahr schon ein neues Ziel?

Ja. Wer die Pilgerschaft einmal begonnen hat, den lässt sie nicht mehr los. 2019 werde ich zusammen mit einer Pilgerfreundin die Via Francigena pilgern. Die Via Francigena, auch Frankenstraße oder Frankenweg genannt, ist neben dem Jakobsweg ein weiterer Pilgerweg, der im englischen Canterbury beginnt und in Rom endet. Ziel ist das Grab des Apostels Petrus.