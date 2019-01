Villingen-Schwenningen Der VS Music Contest ist gerettet

1999 wurde der Contest für Villingen-Schwenningen für Bands und Künstler aller Stilrichtungen gegründet – auch wenn der Schwerpunkt traditionell auf Rock und Pop verwandten Genres liegt.

Wegen personeller Wechsel stand der Contest für 2019 zunächst unter einem dicken Fragezeichen. Doch die Fangemeinde und Macher des VS Music Contests wollten ihn nicht kampflos aufgeben, haben sich als Interessengemeinschaft formiert und krempeln nun im 21. Jahr des Wettbewerbs kräftig die Ärmel hoch, um das zunächst unmöglich Erscheinende doch noch möglich zu machen.

Vom 29. März bis zum 18. Mai geht der Music Contest 2019 über die Bühne – exklusiver Medienpartner ist wieder der Schwarzwälder Bote. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Weil sich die Vorrunde in vier Einzelveranstaltungen gliedert, kommt das ­Publikum in Villingen gleich mehrmals in den Genuss von Livemusik ambitionierter Künstler. Neben den drei Vorentscheiden mit je drei Gruppen beziehungsweise Künstlern treten bei einer vierten Veranstaltungen die Finalisten an.