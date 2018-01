Villingen-Schwenningen Der Terminkalender ist prall gefüllt

Spielt das Winterwetter mit, dürfen sich die sportlich Motivierten auf mehrere Schneeschuhtouren im Schwarzwald freuen. Erleichtert zeigt sich Klaus Schmidt, dass die Opern- und Ballettfahrten nach Stuttgart mit der Unterstützung des Staatstheaters gerettet werden konnten. Es gehe weiter unter neuer Regie. Auftakt bildet die Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck am Sonntag, 14. Januar. "Die Fahrten sind sehr beliebt, doch wir hoffen auf noch mehr Abonnenten", sagt der Vorsitzende.

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Ortsverein am Samstag, 17. Februar, 15.30 Uhr, ins Muslenzentrum ein. Wanderungen mit dem Ringzug wird es – in Zusammenarbeit mit weiteren Albvereins-Ortsgruppen aus der Region sowie mit dem Schwarzwaldverein Schwenningen – auch in diesem Jahr wieder geben – allerdings mussten sie von zuletzt elf auf sechs reduziert werden. "Es ist schade, dass die Kooperation vonseiten des Ringszugs diesmal nicht größer war", meint der Ehrenamtliche. Frühlings- oder Herbstwanderungen, Themenabende sowie Mehrtagestouren, im französischen Jura, über die Allgäuer Voralpen oder per Rad vom Karwendel zur Donau, ergänzen das breite Jahresangebot.

Frischen Wind in das Programm bringen nicht nur Wanderführer Steffen Kaltenmark, sondern auch Stefan und Martina Löffler mit den Veranstaltungen ihrer Familiengruppe, freut sich Schmidt. Sie veranstalten unter anderem am Samstag, 27. Januar, eine Fackelwanderung, an der auch 200 Schüler der Friedensschule teilnehmen, oder den Albvereins-Aktionstag am 16. September mit einer Erlebniswanderung durch Schwenningen.

Überhaupt habe die Ortsgruppe mit den vielzähligen Wanderführern eigentlich ein großes Potenzial, die meisten sind aber "70 Jahre und älter". Derzeit zähle die Ortsgruppe rund 560 Mitglieder – die Entwicklung sei in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. "Das Interesse bei all unseren Mitgliedern ist da, aber viele können nicht mehr so, wie sie wollen. Das ist die Krux, die wir haben", erklärt der Vorsitzende.

Weitere Informationen: Das Jahresprogramm des Albvereins ist beim Schwarzwälder Boten, Marktstraße 15, sowie in der Tourist-Info am Bahnhof erhältlich.