Villingen-Schwenningen Der Schwarzwald muss sich fein machen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Hoffnung in die Region setzt offenbar auch der Landtag, der Mittel in Höhe von 31,5 Millionen Euro für die Tourismusförderung des landes bereitstellt und dabei auch Pilotprojekte fördert. Der Landtagsabgeordnete der CDU, Karl Rombach, freut sich über die Investition des Landes in den Tourismus und die damit erfolgte Erhöhung der Mittel für die Tourismusförderung. Auf Initiative der CDU haben die Grünen und die CDU Landtagsfraktion einen Änderungsantrag zu den geplanten Mitteln für die Tourismusförderung gestellt. Zusätzlich sollen 250 000 Euro in Pilotprojekte für die Umsetzung der neuen Tourismuskonzeption und zur Fortentwicklung der Heilbäder und Kurorte investiert werden.

Dies sei auch für den Schwarzwald-Baar-Kreis als attraktives Touristenziel von besonderer Bedeutung. Im Gegensatz zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg weist der Schwarzwald-Baar-Kreis eine Seitwärts-Bewegung in der Tourismusbranche auf. In einer kleinen Anfrage des Abgeordneten Rombach, bestätigte das für Tourismus zuständige Justizministerium, dass die Übernachtungszahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis bis 2016 kontinuierlich gestiegen seien. In 2017 sind diese Zahlen wieder leicht gesunken, so das statistische Landesamt Baden-Württemberg.

Einige Betriebe mussten schließen