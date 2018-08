Villingen-Schwenningen Der schier unglaubliche Fall des Banana-Joe

Seither diskutiert VS über die unglaublichen Restriktionen. Und neuerdings diskutiert auch Henning Keune, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung mit. Während Banana-Joe unserer Zeitung nämlich erzählte, zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten ihn aufgesucht und verlangt, dass der Schaufensterschriftzug entfernt oder richtliniengemäß verändert werde, erklärte Keuning am Dienstagabend in einer Facebook-Diskussion zum Thema: "Im Amt für Stadtentwicklung gibt es hierzu nicht mal einen Vorgang! Ein reiner Sommerloch-Hype. Man sollte einfach mal mit der Verwaltung reden!"

Sind also Vertreter des Ordnungsamtes in der Innenstadt unterwegs und weisen Einzelhändler zurecht, indem sie die Fensteraufschrift verbieten, ohne dass der Amtsleiter davon Kenntnis erlangt oder in städtischen Unterlagen dazu Vermerke gemacht werden?

Der Schwarzwälder Bote hakte bei der städtischen Pressestelle nach. Reiner Schmitt sei "mündlich von einem städtischen Mitarbeiter (der als Gast bei ihm war) darauf hingewiesen worden, dass seine Schaufensterbeklebung nicht der Werbesatzung" entspreche. Keune schreibe nicht, "dass der Händler, Herr Schmitt, sich hier ›etwas eingebildet hätte‹ oder dass es ›kein Problem gebe‹, lediglich dass es keinen (formalen) Vorgang hierzu gebe, was auch korrekt ist." Im weiteren Verlauf ihrer schriftlichen Antwort schreibt Pressesprecherin Oxana Brunner aber auch: "Sollten im Umfeld (grundsätzlich) Verstöße festgestellt oder angezeigt werden, werden die betroffenen Händler von der Verwaltung darauf hingewiesen – wie es auch bei Herrn Schmitt der Fall war." Ist dies also das "ganz normale" Vorgehen der Verwaltung? Laut Brunner sollte "nach einer gemeinsam tragfähigen Lösung gesucht werden." Jederzeit könnten sich Händler an das zuständige Fachamt wenden.