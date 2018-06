Villingen-Schwenningen "Der Rummel hat seinen Zauber nicht verloren"

Seit vergangenen Dienstag ist der Aufbau in vollem Gange. Peter Buhmann und sein Team müssen noch das Trampolin für die Kinder aufstellen. Sie werden aber rechtzeitig fertig. "Wir sind jedes Mal dabei und haben schon eine gewisse Routine beim Aufbau entwickelt", sagt Buhmann.

Auch wenn die Fahrgeschäfte teilweise immer spektakulärer werden, so sind die Altbewährten dennoch nicht weg zu denken. Heinz Gebauer hat mit seinen Brüdern Hans und Willi 1950 den Schaustellerbetrieb Gebauer gegründet. "Das Beliebteste ist auch nach all den Jahren der Autoscooter. Selbst wenn man das Gefühl hat, alles müsste höher und schneller werden, um für die Besucher attraktiv zu bleiben, so werden die Klassiker genau so erwartete wie Neuheiten", gibt Gebauer einen Einblick. Der Rummel habe seinen Zauber nicht verloren. "Wenn man vor einem Fahrgeschäft steht, fühlt man sich, egal in welchem Alter, noch mal als Kind", meint Gebauer. Er sei in Schwenningen immer sehr zufrieden. "Wir werden mit unserem Programm immer sehr gut aufgenommen und bekommen positive Rückmeldungen, sowohl von den Besuchern, als auch den Schaustellern. Ich freue mich das es bald los geht."