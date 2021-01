Villingen-Schwenningen Der ruhige Start ins Jahr hilft, sich auf das Wesentliche zu besinnen

Der Start ins neue Jahr verläuft zweifelsohne anders als gewohnt. Wie gelingt Ihnen dennoch ein guter Auftakt?

Die Silvesterfeiern fielen in diesem Jahr anders aus als gewohnt, da jeder statt großer Party im kleinen Familienkreis zuhause gefeiert hat. Auch wenn das Treffen mit Freunden an Silvester fehlte, war es zuhause ohne großen Trubel schön und jeder hatte Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen und auf das, was wirklich wichtig ist.