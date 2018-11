Villingen-Schwenningen "Der richtige Mann"

Recht zugeknöpft gibt sich Pressesprecherin Madlen Falke, wenn es um jenen Mann geht, der ab Januar 2019 seine neue Aufgabe in der Kalkofenstraße wahrnehmen will. Falke bestätigt lediglich, dass es sich dabei um Heiko Wetzel handle. Fragen zum Alter oder wo er derzeit arbeitet, bleiben unbeantwortet. "Wir werden den neuen Jugendhausleiter schon noch vorstellen", ergänzt sie.

Unter elf Bewerbern hat sich Heiko Wetzel offensichtlich durchgesetzt. Bis dato arbeitet er im Jugend- und Versorgungsamtes des Landkreises Rottweil. Doch Wetzel hat nicht nur eine Verbindung zur Doppelstadt.

Der Sozialpädagoge soll sein Studium an der Dualen Hochschule in VS absolviert haben. Zudem soll er bereits seit geraumer Zeit eine Wohnung in der Villinger Innenstadt bezogen haben. Aus gut unterrichteten Kreisen hört man, dass Wetzel bereits "voll in der Szene" drin sei und sich bereits bei einigen Veranstaltungen im Jugendhaus habe sehen lassen.