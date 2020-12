Villingen-Schwenningen Der Plan für den Hotspot

Am Freitag erließ das Landratsamt eine neue Verordnung, die ab Samstag gültig ist. Dass damit gravierende Einschnitte der Grundrechte einhergehen, dessen ist sich Landrat Sven Hinterseh bewusst. Trotzdem verteidigte er gemeinsam mit den Oberbürgermeistern Jürgen Roth (Villingen-Schwenningen) und Erik Pauly (Donaueschingen) sowie Gesundheitsamtsleiter Jochen Früh die schärfere Gangart. Die Zahlen ließen mit Blick auf ein Weihnachten, das möglichst alle mit Lockerungen feiern dürfen sollen, nichts anderes zu. "Es ist wichtig, dass in dieser Situation gehandelt wird, wir müssen die Zahlen runterbringen, sie sind zu hoch", befand auch der Donaueschinger OB Erik Pauly. Gerade mit der erweiterten Maskenpflicht könne man "mit einem minimalen Eingriff Maximales" erreichen. Dass diese eingehalten wird, dafür werden auch in Villingen-Schwenningen vor allem am ersten Wochenende der Gültigkeit der Verordnung Vollzugsbedienstete sorgen, kündigte Oberbürgermeister Jürgen Roth an – deren Aufgabe sei es aber nicht, Geld einzusammeln, häufig reiche auch ein einfacher Fingerzeig, die Menschen an die Maskenpflicht zu erinnern. Nur "Verweigerer" sollen es letztlich tatsächlich am Geldbeutel spüren, so Roth.

4700 Personen im Landkreis stehen unter Quarantäne – "der Wert ist erheblich und das hat auch gravierende Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft", betonte Hinterseh. Ursache eines großen Teils dieses Übels sei der Gottesdienst einer Freikirche in Schwenningen gewesen, 89 Fälle gingen nachweislich darauf zurück – sie alle hätten "leider das Virus mitten in die Gesellschaft getragen", so Hinterseh.